Машина перевернулась в результате ДТП в Алматы, водитель скончался (фото, видео)

Место ДТП в Алматы. Фото: t.me/kris_p_almaty_official

Сегодня, 28 апреля, на проспекте Аль-Фараби в Алматы произошла автоавария, в результате которой погиб водитель, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского департамента полиции.

Кадры с места происшествия появились в сообществе kris_p_almaty_official в Telegram. Как указывается в описании к посту, ДТП произошло на проспекте Аль-Фараби, недалеко от ЖК "Аэлита".

Корреспондент NUR.KZ обратился в пресс-службу Департамента полиции города Алматы за разъяснением по поводу случившегося.

Как рассказал начальник Управления дознания ДП Алматы Олжас Шарипов, в момент аварии водитель авто марки Nissan ехал по проспекту Аль-Фараби на запад.

В районе улицы Ходжанова мужчина 1951 года рождения по невыясненным на данный момент причинам столкнулся с попутно ехавшей машиной. Автомобиль опрокинулся на крышу.

От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. Отмечается, что в салоне авто находился только он.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1967242-mashina-perevernulas-v-rezultate-dtp-v-almaty-voditel-skonchalsya-foto-video/