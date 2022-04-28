14-летний подросток попал в больницу после ДТП в Акмолинской области

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В Акмолинской области на участке трассы "Екатеринбург – Алматы" произошло ДТП, в результате которого пострадал несовершеннолетний пассажир, сообщается на странице официального медиа-портала МВД РК Polisia.kz.

23 апреля в дежурную часть отдела полиции Астраханского района Акмолинской области поступило телефонное сообщение от фельдшера центральной районной больницы. Медик сообщил о том, что на автодороге "Екатеринбург – Алматы" около села Жамбыл произошло ДТП.

Отмечается, что машина двигалась в направлении города Атбасара, а за рулем BMW находился 38-летний житель города Нур-Султана.

По предварительным данным полицейских, из-за разгерметизации правого переднего колеса он не справился с рулевым управлением, после чего машина опрокинулась в кювет.

"В результате ДТП в Астраханскую районную больницу доставлен 14-летний пассажир. Водитель автомобиля трезв", – подчеркнули в полиции.

Сейчас по данному факту начато досудебное расследование по части 1 статьи 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1967195-14-letniy-podrostok-popal-v-bolnitsu-posle-dtp-v-akmolinskoy-oblasti/