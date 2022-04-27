Ребенка на самокате сбили в Актау на пешеходном переходе (видео)

Кадр из видео очевидца: Lada.kz

Девятилетнего мальчика на самокате сбили на пешеходном переходе в одном из микрорайонов Актау. Пострадавший ребенок попал в больницу.

Инцидент произошел сегодня, 27 апреля, примерно в 11 часов утра в 15 микрорайоне города, напротив ЦОНа, пишет местное издание "Лада".

Об аварии корреспондентам портала рассказали в пресс-службе ДП региона. По информации полицейских, водитель Kia Sorento сбил девятилетнего мальчика на регулируемом пешеходном переходе.

В отношении мужчины составлен административный протокол за нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей.

Машину водворили на штрафстоянку.

Пострадавший ребенок был доставлен в детскую больницу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1967053-rebenka-na-samokate-sbili-v-aktau-na-peshehodnom-perehode-video/