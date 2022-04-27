Видеорегистратор снял жесткое столкновение двух авто в Алматинской области

Место происшествия. Кадр из видео: instagram.com/kris.p.almaty.official

Близ Есика произошло ДТП, в котором пострадали двое взрослых и новорожденный ребенок. Момент аварии зафиксировал автомобильный видеорегистратор. Подробности случившегося озвучили в департаменте полиции Алматинской области, передает корреспондент NUR.KZ.

Видео столкновения Mercedes-Benz и Mitsubishi Delica распространяется в соцсетях.

На кадрах показано, как один из водителей на большой скорости теряет управление автомобилем и вылетает на встречную полосу движения.

Автор также разместил фото последствий ДТП, на которых виден минивэн со смятым кузовом - разбитой передней и боковой частью.

Выяснилось, что авария произошла 26 апреля близ Есика в Алматинской области. В ней пострадали три человека, среди которых младенец.

"За рулем Mercedes-Benz находился 21-летний парень, который, по предварительной версии, не справился с рулевым управлением. Он выехал на полосу встречного движения и допустил жесткое столкновение с Mitsubishi Delica.

В результате ДТП различные телесные повреждения получили 36-летний мужчина и 25-летняя женщина, а также малолетняя девочка, родившаяся в марте этого года. Пострадавшие были доставлены в больницу. После осмотра и оказания медицинской помощи они отпущены на амбулаторное лечение", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматинской области.

Разбираются в обстоятельствах ДТП правоохранители Енбекшиказахского района, которые назначили необходимые экспертизы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1966971-videoregistrator-snyal-zhestkoe-stolknovenie-dvuh-avto-v-almatinskoy-oblasti/