Подросток на мотоцикле врезался в стоящее на обочине авто в Павлодарской области

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Несовершеннолетний мотоциклист попал в больницу после ДТП – двухколесный транспорт столкнулся с авто на трассе Павлодар – Шалдай в Павлодарской области, сообщает официальный медиа-портал МВД Polisia.kz.

Как сообщили в правоохранительных органах, ДТП произошло в воскресенье, 24 апреля, примерно в 22:00 в Щербактинском районе.

По данным полиции, несовершеннолетний водитель мотоцикла, не обеспечив безопасность дорожного движения, совершил столкновение со стоявшим на обочине автомобилем ВАЗ-2111.

В результате, 17-летнего парня госпитализировали с многочисленными травмами.

И мотоцикл, и автомобиль водворили на специализированную штрафную стоянку.

По данному факту проводится проверка.

Ранее сообщалось, что во дворе частного дома в Алматы насмерть сбили годовалого малыша.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1966599-podrostok-na-mototsikle-vrezalsya-v-stoyaschee-na-obochine-avto-v-pavlodarskoy-oblasti/