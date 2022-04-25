Не заметил и переехал: годовалый малыш погиб под колесами авто в Алматы

Фото с места ДТП: Sputnik / Стрингер

Ребенок 2021 года рождения погиб под колесами автомобиля в Алматы. По словам водителя автомобиля, малыша он задавил потому, что не заметил его.

О трагедии, произошедшей в Алатауском районе южной столицы, сообщил Sputnik Казахстан.

Как пишет издание, ссылаясь на слова водителя авто, он выезжал из частного двора, не заметил ребенка и переехал его на полном ходу.

Малыш погиб до приезда врачей.

Сейчас на месте работают сотрудники дорожной полиции, криминалисты и дознаватели. Они установят все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Алматинской области водитель авто насмерть сбил женщину и двух малолетних детей. Предварительно, погибшим малышам было 1 и 3 года соответственно. Автолюбителя поместили под стражу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1966555-ne-zametil-i-pereehal-godovalyy-malysh-pogib-pod-kolesami-avto-v-almaty/