17-летняя девушка погибла в аварии на севере Казахстана

Фото с места ДТП: instagram.com/dtp_sko

Трагедия произошла накануне днем на участке автодороги "Челябинск – Новосибирск" в Северо-Казахстанской области. В результате аварии погибла 17-летняя девушка, пострадали несколько человек.

Фотография с места ДТП появилась в паблике dtp_sko в Instagram. По словам автора, микроавтобус марки "ГАЗ" вылетел с дороги.

В ДП СКО прокомментировали произошедшую трагедию. По информации полицейских, 23 апреля примерно в 14:00 на 557 км автодороги "Челябинск - Новосибирск" произошло дорожно-транспортное происшествие с участием "ГАЗ - А65R52".

В результате аварии на месте происшествия погибла пассажирка 2005 года рождения. Кроме того, в медицинские учреждения с различными телесными повреждениями доставлены пять человек.

По факту произошедшего ДТП начато досудебное расследование по статье "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами".

Назначены необходимые экспертизы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1966523-17-letnyaya-devushka-pogibla-v-avarii-na-severe-kazahstana/