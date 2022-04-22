Наехал на люк и опрокинулся: несколько человек пострадали в ДТП в Алматы

Кадр из видео с места событий: instagram.com/krisp_almaty

Кадры с места аварии в Алматы распространили в Сети. В полиции сообщили, что легковое авто наехало на люк, после чего опрокинулось и наехало на ограждение, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Алматы.

Видео с места аварии появились сразу в нескольких Instagram-пабликах.

На размещенных кадрах видно поврежденный автомобиль. Авторы указывают, что авария произошла на улице Саина.

Как сообщили в пресс-службе городской полиции, инцидент произошел накануне вечером.

Водитель автомобиля Kia K5 следовал по Саина в восточном направлении, и западнее улицы Мустафина допустил наезд на квадратный люк, после чего опрокинулся и допустил наезд на металлическое ограждение.

По информации полиции, в результате ДТП пострадали водитель и пассажиры легковушки.

Материал принят в производство сотрудниками УП Бостандыкского района.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1966392-naehal-na-lyuk-i-oprokinulsya-neskolko-chelovek-postradali-v-dtp-v-almaty/