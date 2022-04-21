Врачей обвинили в гибели отца председателя суда в Караганде

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Карагандинский областной суд рассмотрел уголовное дело в отношении хирурга и травматолога клиники имени Макажанова. Врачи обвинялись в ненадлежащем выполнении профессиональных обязанностей, повлекшем по неосторожности смерть отца председателя Каражалского городского суда, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Карагандинского областного суда.

Согласно материалам дела, отец председателя Каражалского городского суда поступил в клинику Макажанова в Караганде вместе с женой в мае 2019 года после массового ДТП.

Водитель автомобиля, в котором ехали супруги, нарушил ПДД и спровоцировал крупную аварию, в результате которой в итоге погибли три человека.

С места происшествия отца забрал брат председателя суда на собственном авто. Именно он затем стал инициатором возбуждения уголовного дела в отношении медиков.

Супруга мужчины была доставлена в клинику каретой скорой помощи. Специалисты сразу сказали, что шансов выжить у женщины мало. Она скончалась.

Между тем лечащие врачи пострадавшего пришли к выводу, что он получил травму позвоночника и не нуждается в экстренной операции по линии нейрохирургии. При этом в клинику с места аварии поступили всего 9 человек, один из которых - несовершеннолетний. Все они нуждались в медицинской помощи.

Отец председателя суда был помещен в палату интенсивной терапии для дообследования. Параллельно медики осматривали других пострадавших и забрали на экстренную операцию несовершеннолетнего, у которого было подозрение на внутренне кровотечение и разрыв органов.

Примерно в это же время специалисты установили, что у отца председателя суда ухудшилось самочувствие. Ему провели ультразвуковое исследование и выявили наличие жидкости в брюшной полости.

Было принято решение прооперировать пациента. После чего мужчина был помещен в реанимацию и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Однако, несмотря на все принятые меры, утром следующего дня он скончался.

После гибели отца сопровождавший его сын (брат председателя суда) инициировал возбуждение уголовного дела в отношении дежуривших в тот вечер хирурга и травматолога. Он утверждал, что они неправильно поставили предварительный диагноз и упустили время, не оказав пожилому пациенту своевременной помощи.

Изначально уголовное дело в отношении врачей было рассмотрено в Казыбекбийском районном суде.

17 февраля этого года суд пришел к выводу, что вины медиков в гибели пациента нет. Однако потерпевшая сторона обжаловала приговор.

На днях Карагандинский областной суд пересмотрел дело и оставил приговор без изменения.

"Доводы потерпевшей стороны о бездействии со стороны врачей не нашли своего подтверждения в суде первой инстанции. Отсутствует причинно-следственная связь между дефектом оказания медицинской помощи и смертью пациента. Смерть потерпевшего наступила в результате полученных им в ходе ДТП травм.

Операция проведена правильно и в полном объеме. В период с 19.30 по 22.10 часов хирург экстренно оперировал несовершеннолетнего, поступившего в тяжелом состоянии, после чего незамедлительно прооперировал мужчину. До операции в отношении пациента проводился ряд диагностических мероприятий", - отметили в пресс-службе Карагандинского областного суда.

Водитель автомобиля, спровоцировавший ДТП, тоже предстал перед судом. В 2020 году его признали виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть 3 человек. Он был приговорен к 5 годам лишения свободы. Также с него в пользу семьи погибших супругов взыскали 17 миллионов тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1966164-vrachey-obvinili-v-gibeli-ottsa-predsedatelya-suda-v-karagande/