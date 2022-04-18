Малолетнего ребенка на самокате сбила машина в Нур-Султане

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Сегодня, 18 апреля, стало известно о наезде автомобиля на малолетнего ребенка в столице: случилось это во время езды на самокате, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции города Нур-Султана.

В полиции описали предположительный сценарий развития событий.

Так, по данным правоохранителей, водитель авто марки Mitsubishi совершал поворот налево на дворовой территории дома по улице Мынарал.

Указывается, что он не убедился в безопасности маневра, из-за чего допустил наезд на ребенка 2019 года рождения, который ехал на самокате.

В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения. По данному факту проводится дознание.

В полиции отметили, что с начала текущего года в Нур-Султане зарегистрировали уже 14 ДТП с участием несовершеннолетних. Погибших среди них нет.

Стражи порядка обратились к родителям с напоминанием о необходимости разъяснять ребенку правила движения на велосипеде, самокате и других видах транспорта.

Руководителям ОСИ и КСК рекомендовали пересмотреть организацию движения на дворовых территориях с исключением большого количества парковочных мест, а также обеспечить безопасный маршрут от подъезда до игровой площадки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1965604-maloletnego-rebenka-na-samokate-sbila-mashina-v-nur-sultane/