Автобус потерял управление, съехал с дороги и врезался в здание в Актобе (видео)

Место происшествия. Кадр из видео: предоставлено ДП Актюбинской области

В Актобе маршрутный автобус потерял управление, съехал с дороги и врезался в здание. ДТП попало на видео. Подробности аварии рассказали в департаменте полиции региона, передает корреспондент NUR.KZ.

На кадрах запечатлено, как автобус в какой-то момент теряет управление, съезжает с дороги, пересекает тротуар и врезается в здание.

В департаменте полиции Актюбинской области сообщили, что авария с участием маршрутного автобуса произошла 18 апреля на пересечении улиц Шернияза и Уалиханова.

"Водитель автобуса №7, двигаясь по улице Шернияза со стороны Уалиханова, допустил наезд на забор у проезжей части, затем изменив направление от удара, въехал в здание магазина", - проинформировали в ведомстве.

Место происшествия. Фото: ДП Актюбинской области

Здесь отметили, что в салоне транспортного средства пассажиров не было. Никто в результате ДТП не пострадал. Сейчас по данному факту проводится проверка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1965536-avtobus-poteryal-upravlenie-sehal-s-dorogi-i-vrezalsya-v-zdanie-v-aktobe-video/