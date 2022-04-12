Жуткое столкновение машин произошло близ Темиртау (видео)

Место происшествия. Кадр из видео: instagram.com/dorogi_karagandy

Недалеко от Темиртау столкнулись два автомобиля. В результате аварии погиб один человек, еще двое находятся в больнице, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу управления здравоохранения Карагандинской области.

Жуткое столкновение "ВАЗ-2114" и Hyundai произошло вечером 11 апреля на автодороге Темиртау - поселок Актау на повороте в сторону промышленной зоны.

Последствия аварии сняли на видео очевидцы. На кадрах запечатлены разбитые машины и пострадавшие, которым пытаются оказать первую помощь.

"В результате ДТП трое человек были доставлены в медицинское учреждение. Факт зарегистрирован в полиции. Назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение", - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

В управлении здравоохранения региона добавили, что двое из пострадавших поступили в медучреждение в крайне тяжелом состоянии. Несмотря на оказанную помощь, один из них скончался.

"Состояние двоих пациентов оценивается как тяжелое и средней степени тяжести. Мужчина с множественными переломами находится в отделении реанимации. Женщина лежит в отделении политравмы", - рассказали в ведомстве.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1964627-zhutkoe-stolknovenie-mashin-proizoshlo-bliz-temirtau-video/