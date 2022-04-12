Лошадь спровоцировала ДТП в Алматинской области: один человек погиб, трое пострадали

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Смертельное ДТП произошло в ночь на 11 апреля на трассе Алматы-Шелек-Хоргос - водитель на полном ходу сбил лошадь. В результате водитель авто погиб на месте, три человека получили травмы.

Об аварии, произошедшей близ села Тескенсу в Енбекшиказакском районе, сообщает издание Sputnik Казахстан.

По его данным, за рулем авто Toyota Camry, которое на высокой скорости сбило животное, находился 29-летний мужчина. От полученных травм он погиб на месте.

В аварии пострадали еще три человека, среди них несовершеннолетний. Все они госпитализированы.

По факту ДТП начато расследование, назначены экспертизы.

"Сейчас идет поиск владельца лошади, которая погибла при столкновении. Ему грозит крупный денежный штраф за бесконтрольность выпаса домашнего скота," - сообщили изданию в полиции Алматинской области.

Стражи порядка призвали казахстанцев контролировать домашний скот и не допускать его выпаса в опасной близости с проезжей частью - это может привести к ДТП с человеческими жертвами. В полиции напомнили, что владельцев животных, разгуливающих по проезжей части, могут привлечь к ответственности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1964545-loshad-sprovotsirovala-dtp-v-almatinskoy-oblasti-odin-chelovek-pogib-troe-postradali/