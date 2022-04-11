15-летнего подростка сбил несовершеннолетний водитель в Акмолинской области

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В селе Шагалалы Акмолинской области 15-летний парень попал в больницу с различными переломами. По версии полиции, его сбил восьмиклассник, взявший без разрешения машину отца, сообщается на странице официального медиа-портала МВД РК Polisia.kz.

8 апреля в селе Шагалалы Зерендинского района Акмолинской области произошло ДТП, в результате которого пострадал подросток. Сообщается, что около 21:25 в районный отдел полиции поступило сообщение от фельдшера о том, что в к медикам попал несовершеннолетний пациент с различными переломами.

Как отмечают полицейские, следствие установило, что за несколько часов до этого ученик 8 класса местной средней школы без разрешения взял ключи от автомашины «ВАЗ-21112», которая принадлежит его отцу.

"Проезжая мимо одного из магазинов, несовершеннолетний водитель не увидел подростка и совершил на него наезд", – пояснили сотрудники полиции.

Сейчас по данному факту проводится досудебное расследование по части 1 статьи 345 УК РК "Нарушение ПДД". Отмечается, что автомобиль был изъят.

Кроме того, на данный момент рассматривается вопрос о привлечении отца мальчика к административной ответственности.

"Сотрудниками подразделений следствия и ювенальной полиции проводятся необходимые следственные действия, а также профилактические беседы с родителями 14-летнего подростка", – добавили полицейские.

Также в полиции напомнили, что не следует допускать детей и подростков у управлению транспортом, при этом необходимо объяснять несовершеннолетним, почему управлять автомобилем без знаний ПДД и навыков вождения опасно и неприемлемо.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1964433-15-letnego-podrostka-sbil-nesovershennoletniy-voditel-v-akmolinskoy-oblasti/