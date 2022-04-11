Женщину отбросило на несколько десятков метров в результате ДТП в Алматы. Она погибла
В ночь на понедельник, 11 апреля, в Алмалинском районе Алматы насмерть сбили пешехода - женщина переходила дорогу в неположенном месте. От удара ее отбросило на несколько десятков метров.
О смертельном наезде на проспекте Абая сообщает издание Sputnik Казахстан.
Как рассказали очевидцы, женщина переходила дорогу в неположенном месте, когда ее на полном ходу сбил автомобиль Volkswagen Polo. Отмечается, что водитель авто пытался избежать наезда, но ему это не удалось.
В результате удара женщину отбросило на несколько десятков метров вперед. Авто так же проехало несколько десятков метров, прежде чем остановиться.
Пешеход погибла на месте аварии до приезда медиков. Документов, удостоверяющих личность, у женщины с собой не было.
Обстоятельства ДТП устанавливают компетентные службы.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1964365-zhenschinu-otbrosilo-na-neskolko-desyatkov-metrov-v-rezultate-dtp-v-almaty-ona-pogibla/