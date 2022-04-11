Семь человек пострадали в ДТП в СКО. Их обслуживали три бригады "скорой"
Семь человек пострадали в результате ДТП на автодороге Петропавловск - Жезказган в Северо-Казахстанской области. На месте аварии работали сразу три бригады скорой помощи.
Как пишет издание Sputnik Казахстан, ДТП произошло вчера, 10 апреля, примерно в 11:00.
"При столкновении автомашин "ВАЗ-2110" и Toyota Avensis пострадали водители обеих автомашин и пятеро пассажиров. Они доставлены в медицинские учреждения для оказания медицинской помощи", - цитирует издание сообщение отдела полиции Кызылжарского района.
Отмечается, что на место аварии выезжали три бригады скорой помощи.
Между тем в больнице сообщили, что состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести. Все они получили ушибы и переломы.
По данному факту собран материал по статье 610-й Кодекса об административных правонарушениях "Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества".
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1964353-sem-chelovek-postradali-v-dtp-v-sko-ih-obsluzhivali-tri-brigady-skoroy/