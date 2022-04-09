Видео столкновения поезда с авто в Жанаозене появилось в Сети

Поезд въехал в автомобиль в Жанаозене. Кадр из видео: lada.kz

Вчера, 8 апреля, в Жанаозене тепловоз протаранил Mercedes-Benz. Сегодня в Сети появилось видео, на котором запечатлен непосредственно сам момент столкновения.

На записи, опубликованной изданием Lada.kz, видно, как легковой автомобиль затормозил на железнодорожных путях, после чего ему в бок въехал останавливающийся тепловоз. Он подвинул автомобиль на несколько метров вправо, а затем остановился.

Сообщается, что никто в результате столкновения не пострадал.

Тем не менее, на водителя Mercedes-Benz был составлен протокол по части 1 статьи 610 КоАП РК "Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества".

Сообщается, что подобное правонарушение влечет за собой штраф в размере 20 МРП (61 тыс. тенге) или лишение права управлять транспортным средством на срок до шести месяцев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1964287-video-stolknoveniya-poezda-s-avto-v-zhanaozene-poyavilos-v-seti/