Тепловоз протаранил легковой автомобиль в Жанаозене (видео)

Место происшествия. Кадр из видео: Lada.kz

8 апреля в Жанаозене произошла авария, в результате которой тепловоз протаранил Mercedes-Benz. Подробности ДТП озвучили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области, передает Lada.kz.

По информации ведомства, водитель Mercedes-Benz не остановился на стоп-линии во время приближения тепловоза. В результате чего произошло столкновение. К счастью, пострадавших удалось избежать.

На водителя легковой машины составлен административный протокол по части 1 статьи 610 КоАП РК (Нарушение ПДД, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества).

Напомним, 3 апреля на 43-м километре участка автодороги Актау-Жетыбай в Мангистауской области водитель кроссовера врезался в дорожное ограждение. С места происшествия его доставили в больницу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1964209-teplovoz-protaranil-legkovoy-avtomobil-v-zhanaozene-video/