"ГАЗель" загорелась после столкновения с фурой в Актюбинской области: один человек погиб (фото)

Фото с места ДТП: ДП Актюбинской области

Сегодня, 8 апреля, в Актюбинской области на трассе Самара - Шымкент случилось смертельное ДТП - водитель "ГАЗели" выехал на встречную полосу и столкнулся с большегрузом, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Актюбинской области.

Как сообщили в полиции, авария произошла в Айтекебийском районе недалеко от поселка Киякты.

По данным правоохранителей, 38-летний водитель автомашины "ГАЗель" выехал на полосу предназначенную для встречного движения и допустил столкновение с грузовой автомашиной DAF под управлением гражданина Узбекистана.

Фото с места ДТП: ДП Актюбинской области

В результате столкновения "ГАЗель" загорелась. Водитель авто погиб на месте, водитель большегруза госпитализирован.

В полиции в очередной раз призвали автолюбителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.

Фото с места ДТП: ДП Актюбинской области

Ранее сообщалось, что в Актюбинской области школьник взял без спроса машину отца и попал на ней в ДТП.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1964255-gazel-zagorelas-posle-stolknoveniya-s-furoy-v-aktyubinskoy-oblasti-odin-chelovek-pogib-foto/