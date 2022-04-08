Школьник взял без спроса машину отца и попал в ДТП в Актюбинской области

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В Актюбинской области на автодороге "Кенкияк – Саркуль" опрокинулся автомобиль, за рулем которого находился несовершеннолетний, сообщается на официальном медиа-портале МВД РК Polisia.kz.

По данным МВД, 7 апреля несовершеннолетний ехал за рулем автомобиля Lada-219110 по трассе "Кенкияк – Саркуль" в Темирском районе. В машине вместе с 15-летним водителем находился его одноклассник.

Они двигались в направлении поселка Кенкияк, когда, не справившись с рулевым управлением, водитель допустил опрокидывание машины на левую сторону прямо по ходу движения транспортного средства.

Отмечается, что в результате ДТП 15-летний водитель и его пассажир были госпитализированы в больницу поселка Кенкияк.

"Установлено, что ученик 9 класса без спроса взял автомашину отца и поехал кататься со своим одноклассником", – добавили полицейские.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1964186-shkolnik-vzyal-bez-sprosa-mashinu-ottsa-i-popal-v-dtp-v-aktyubinskoy-oblasti/