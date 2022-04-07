Мотоциклист погиб в ДТП в Алматы (фото)

Фото с места ДТП: zakon.kz

Сегодня, 7 апреля, ночью в Алматы случилось смертельное ДТП – мотоциклист не справился с управлением, снес несколько деревьев и "вылетел" на полосу встречного движения. От полученных травм он погиб на месте.

О произошедшем сообщает издание Sputnik Казахстан.

По его данным, ДТП со смертельным исходом произошло в Алатауском районе южной столицы на улице Момышулы.

Фото с места ДТП: zakon.kz

Сообщается, что мотоцикл Yamaha с водителем и пассажиром ехал в южном направлении. В какой-то момент мотоциклист не справился с управлением.

Сначала двухколесный транспорт заехал на бордюр, потом – на разделительную аллею, где снес несколько молодых деревьев. После мотоцикл вылетел на полосу встречного движения.

Фото с места ДТП: zakon.kz

В результате произошедшего водитель мотоцикла погиб на месте. Пассажир не получил серьезных травм.

Ранее сообщалось, что в Павлодарской области в результате ДТП погибли ребенок и двое взрослых.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1963850-mototsiklist-pogib-v-dtp-v-almaty-foto/