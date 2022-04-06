"Двое детей стали инвалидами, я могу лишиться ноги": казахстанец возмущен амнистией для виновника ДТП

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В августе прошлого года возле города Косшы в Акмолинской области произошло столкновение двух автомобилей - в "Шкоду" семьи Сулейменовых врезался внедорожник Kia под управлением 24-летнего Алибека Абайулы. Ехавшие в легковушке пассажиры, в том числе трое детей, и водитель выжили чудом. Но несмотря на очевидность нарушения, в полиции решили, что виновника аварии не стоит наказывать, и дело прекратили в связи с амнистией, пишет газета "Время".

Кроме того, ему даже не пришлось возмещать ущерб.

У Талгата Сулейменова, управлявшего в тот день "Шкодой", имеется огромное количество документов, экспертиз и медицинских заключений. А вот фотографий с места ДТП нет. Он говорит, что не может смотреть на эту картину.

"Был обычный день, нормальная погода, я не превышал скорость, не нарушал правил, мы ехали из Косшы в столицу. Но в какой-то момент на мою полосу вылетела машина, совершавшая обгон. Потом удар, и все - боль, крики детей", - вспоминает Талгат.

Сидевшие на заднем сиденье малыши пострадали больше всех, и Талгату очень сложно об этом рассказывать.

"У пятилетней дочери Сафии оказались многочисленные переломы. У самого младшего, годовалого Тимура, сломана лобная кость, множество травм и ушибов. Больше других досталось среднему сыну Самиру: у него была разбита голова, кусочки костей удаляли прямо с частицами мозга, ребенок три месяца провел в коме", - продолжает отец семейства.

Про повреждения жены и свои травмы Талгат говорит с неохотой.

"Нам досталось, конечно: у меня сильно нога пострадала, врачи делают все возможное, чтобы ее сохранить. У супруги тоже переломы, ушибы. У нас с сыновьями экспертиза установила тяжкий вред здоровью, у жены и дочери - средний. Выжили, как я понимаю, чудом", - рассказал Талгат.

И вот с тех пор семья постоянно находится на лечении.

"У малыша отнялась одна сторона тела, он не ходит. У среднего сына после комы началась реабилитация, супруга возит его в Москву, хоть и дорого, но других вариантов нет. Мы уже потратили около 10 миллионов на лечение, но Самиру нужен еще курс, так что в общей сложности не меньше 15 миллионов выйдет. Ну и машины лишились", - поделился Талгат.

Несмотря на это, наказания за ДТП никто не понес.

"Я был уверен, что водитель Kia будет наказан. Но в начале года мы узнали, что в отделе полиции Косшы приняли решение прекратить расследование в связи с поступившим от Абайулы заявлением, где он просит применить к нему амнистию. И дознаватель согласился с этой просьбой: дескать, преступление небольшой тяжести, есть такая возможность, а зампрокурора города Нуржан Сейтказин утвердил прекращение дела", - говорит Талгат Сулейменов.

"Я скажу честно: у меня нет цели посадить этого парня, как-то его наказать. Это просто вопрос морали. Написал он заявление, но при этом отказался возмещать ущерб: мол, слишком большая сумма. Но когда дело прекращают по нереабилитирующим основаниям, требования потерпевшей стороны должны быть учтены!

У меня двое детей фактически стали инвалидами, я сам рискую лишиться ноги, а ему ущерб кажется завышенным. При этом и полиция, и прокуратура остаются в стороне: вроде как мы тут ни при чем, сами разбирайтесь", - возмущен мужчина.

Талгат решил изучить все документы и неожиданно выяснил, что у Алибека Абайулы может быть родственник в главной транспортной прокуратуре.

"Машина, на которой Абайулы совершил аварию, зарегистрирована на Балжану Баймаханову. В страховом полисе на авто вписаны четыре человека, в том числе некий Артур Баймаханов. И вот мы совершенно случайно узнали, что этот мужчина - старший помощник главного транспортного прокурора, служит в центральном аппарате.

Я даже не знаю, что думать. Не связано ли прекращение дела по амнистии без погашения ущерба с этим человеком?" - вопрошает Талгат.

Теперь у семьи Сулейменовых остается только один вариант - потратить еще кучу денег на судебные разбирательства, чтобы взыскать потраченные на лечение деньги с водителя Kia.

Но не факт, что он будет их возмещать - ведь часто бывает так, что у виновника нет ни имущества, ни доходов, отмечает издание.

"Я просто не знаю, что теперь делать. Моя семья едва не погибла, но правоохранительным органам на это наплевать. Виновник аварии, едва не убивший моих детей, ушел от ответственности. Это и есть справедливость?!" - разводит руками казахстанец.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1963661-dvoe-detey-stali-invalidami-ya-mogu-lishitsya-nogi-kazahstanets-vozmuschen-amnistiey-dlya-vinovnika-dtp/