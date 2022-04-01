"Одного зажало в авто": смертельное ДТП произошло на Кульджинском тракте (видео)

Место происшествия. Кадр из видео: instagram.com/krisp_almaty

Смертельное ДТП произошло на Кульджинском тракте. Видео с места происшествия распространяется в соцсетях. Подробности дорожной аварии озвучили в департаменте полиции Алматинской области, передает корреспондент NUR.KZ.

Видео последствий ДТП опубликовали в социальных сетях. На кадрах показана иномарка с поврежденным от сильного удара кузовом. Автор поста сообщает, что авария произошла на Кульджинском тракте.

"Кульджинка. Алматинская область, между Байтереком и Енбекши. ДТП со смертельным исходом, сбили пешехода, также еще одного человека зажало в авто", - отмечается в сообщении.

В департаменте полиции Алматинской области рассказали, что ДТП произошло в Талгарском районе 1 апреля с участием автомашины Lexus ES300, которой управлял 22-летний житель Алматы.

"На 29 км автодороги Алматы-Кокпек-Коктал водитель Lexus ES300 не справился с рулевым управлением и допустил наезд на 29-летнего пешехода. Мужчина скончался на месте происшествия.

В дорожной аварии также пострадали сам водитель иномарки и его пассажир, которые с различными травмами были госпитализированы в больницу.

Начато досудебное расследование, предусмотренное ст.345 ч.3 УК РК (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - пояснили в пресс-службе ведомства.

Машина водворена на спецстоянку. По факту назначены необходимые экспертизы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1963167-odnogo-zazhalo-v-avto-smertelnoe-dtp-proizoshlo-na-kuldzhinskom-trakte-video/