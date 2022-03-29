Массовая авария произошла в Алматы (видео)
28 марта под мостом на улице Саина в Алматы произошло массовое ДТП с участием шести автомобилей, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП города Алматы.
Видеозапись с места происшествия была опубликована в сообществе kris.p.original в Instagram. По словам автора ролика, на месте происшествия столкнулись шесть автомобилей.
Также под мостом находились две машины полиции и экипаж скорой помощи.
Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием по случившемуся в пресс-службу ДП города Алматы.
В ведомстве описали текущую версию картины произошедшего.
По данным правоохранителей, водитель авто марки Toyota Highlander ехал по улице Саина на запад. При этом подчеркивается, что он управлял транспортом в состоянии алкогольного опьянения.
Западнее улицы Мустафина Highlander из-за несоблюдения дистанции столкнулся с ехавшим попутно авто марки Toyota Corolla, после чего произошло еще одной столкновение, теперь уже со стоявшей после ДТП Skoda.
Corolla, в то же время, по инерции ударилась об стоявшее после ДТП авто марки Kia Rio.
В результате ДТП пострадал один пассажир.
Как сообщил начальник Управления дознания ДП города Алматы Олжас Шарипов, нетрезвого водителя доставили в УП Бостандыкского района.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1962616-massovaya-avariya-proizoshla-v-almaty-video/