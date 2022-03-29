Массовая авария произошла в Алматы (видео)

Место ДТП в Алматы. Фото: instagram.com/kris.p.original

28 марта под мостом на улице Саина в Алматы произошло массовое ДТП с участием шести автомобилей, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП города Алматы.

Видеозапись с места происшествия была опубликована в сообществе kris.p.original в Instagram. По словам автора ролика, на месте происшествия столкнулись шесть автомобилей.

Также под мостом находились две машины полиции и экипаж скорой помощи.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием по случившемуся в пресс-службу ДП города Алматы.

В ведомстве описали текущую версию картины произошедшего.

По данным правоохранителей, водитель авто марки Toyota Highlander ехал по улице Саина на запад. При этом подчеркивается, что он управлял транспортом в состоянии алкогольного опьянения.

Западнее улицы Мустафина Highlander из-за несоблюдения дистанции столкнулся с ехавшим попутно авто марки Toyota Corolla, после чего произошло еще одной столкновение, теперь уже со стоявшей после ДТП Skoda.

Corolla, в то же время, по инерции ударилась об стоявшее после ДТП авто марки Kia Rio.

В результате ДТП пострадал один пассажир.

Как сообщил начальник Управления дознания ДП города Алматы Олжас Шарипов, нетрезвого водителя доставили в УП Бостандыкского района.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1962616-massovaya-avariya-proizoshla-v-almaty-video/