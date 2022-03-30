Десятки машин столкнулись на трассе в Акмолинской области (видео)

Место происшествия. Кадр из видео: instagram.com/patriotkaragandy

На трассе в Акмолинской области из-за метели и сильного ветра столкнулись десятки машин. Видео с места происшествия публикуют в социальных сетях. Ситуацию прокомментировали в департаменте полиции региона, передает корреспондент NUR.KZ.

По информации ведомства, 29 марта около 19.30 часов на 1321 км автодороги Екатеринбург-Алматы в направлении Караганды перед развязкой возле села Ижевское Аршалынского района Акмолинской области произошло массовое ДТП.

По предварительным данным, столкнулись 13 машин. В настоящее время выясняются обстоятельства аварии. В результате ДТП образовался затор из 53 транспортных средств, среди которых 23 грузовика.

В это же время на этом же участке трассы в направлении Нур-Султана также случилась авария с участием 11 автомобилей. Здесь появилась пробка из 54 машин. Предварительно, 24 авто получили механические повреждения.

В ДП Акмолинской области отметили, что в связи с ухудшением погодных условий 29 марта в регионе закрыли 56 участков дорог, в том числе 21 - республиканского значения.

Напомним, непогода накануне разыгралась в ряде регионов Казахстана. Есть пострадавшие.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1962743-desyatki-mashin-stolknulis-na-trasse-v-akmolinskoy-oblasti-video/