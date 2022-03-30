Массовое ДТП произошло в Костанайской области, погиб пешеход

Место ДТП. Фото: instagram.com/dpkostanaiskoi_oblasti

29 марта в городе Тобыл по улице Ленина столкнулись три автомашины. В результате происшествия погиб пешеход, оказавшийся на месте происшествия. Об этом сообщается на официальной странице ДП Костанайской области в Instagram.

Указывается, что ДТП произошло примерно в 18:00.

Согласно хронологии, приведенной полицией, 20-летний водитель авто марки Hyundai Accent, совершая маневр обгона по улице Ленина, совершил столкновение с машиной марки Renault Logan, за рулем котором находился 56-летний мужчина.

В результате удара Logan столкнулся с автомобилем марки Skoda Yeti, а также сбил находившегося поблизости пешехода.

25-летний мужчина скончался на месте происшествия от полученных травм.

Водителей и пассажиров автомобилей с различными травмами доставили в областную больницу.

В полиции начали досудебное расследование по части 3 статьи 345 УК РК ("Нарушение правил дорожного движения повлекшее по неосторожности смерть человека").

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1962689-massovoe-dtp-proizoshlo-v-kostanayskoy-oblasti-pogib-peshehod/