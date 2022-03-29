Наезд Lexus на женщину с ребенком попал на видео в Атырау

Место происшествия. Кадр из видео: ДП Атырауской области/azh.kz

28 марта в микрорайоне Привокзальный в Атырау женщина за рулем Lexus RX300 сбила мать с годовалым ребенком. Об этом сообщили в департаменте полиции региона. Момент ДТП попал на видео, передает "Ак Жайык".

"28 марта около 14.00 часов в районе одного из домов по улице Бергалиева в Атырау автомобиль Lexus RX300 под управлением 43-летней женщины при повороте налево сбил пешеходов - гражданку 1982 года рождения и ребенка 2021 года рождения", - сообщили в ДП Атырауской области.

В ведомстве добавили, что в результате столкновения малыш получил различные травмы и был доставлен в больницу.

Кроссовер поместили на спецстоянку. Стражи порядка осуществляют сбор необходимых документов.

Напомним, ранее сообщалось, что в Атырау пьяный водитель без прав прыгнул в реку, пытаясь сбежать от полицейских.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1962655-naezd-lexus-na-zhenschinu-s-rebenkom-popal-na-video-v-atyrau/