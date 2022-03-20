Пьяный водитель без прав прыгнул в реку, пытаясь сбежать от полицейских в Атырау (видео)

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

17 марта около 17:30 на одной из улиц Атырау произошла полицейская погоня. Водитель авто, пытаясь скрыться от стражей порядка, спрыгнул в реку. Об этом сообщается на официальной странице ДП Атырауской области в Instagram.

Как рассказали в ведомстве, на перекрестке улиц Владимирского и Гумарова внимание правоохранителей привлек подозрительный автомобиль марки Lada Priora.

Стражи порядка попытались остановить транспорт, чтобы проверить водителя. Машина встала у обочины, из салона вышел мужчина, однако вместо того, чтобы оставаться на месте, он стал убегать от полицейских в сторону моста.

В итоге правонарушитель добежал до реки Урал и бросился в воду. Инспекторы патрульной полиции Жексенбек Нурымов и Данабек Сакауов смогли догнать и задержать мужчину.

Выяснилось, что 33-летний нарушитель был ранее лишен водительских прав, а также в момент задержания находился в состоянии алкогольного опьянения.

Перед представителями закона он оправдался тем, что якобы "выпил слишком много алкоголя", из-за чего при виде полицейских пытался сбежать.

Отмечается, что в отношении него составили протоколы по части 6 статьи 608; части 1 статьи 595; части 1 статьи 601; пункту 1 части 3 статьи 613; части 1 статьи 612 и части 7 статьи 590 КоАП РК.

Все собранные документы направлены в суд.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1961641-pyanyy-voditel-bez-prav-prygnul-v-reku-pytayas-sbezhat-ot-politseyskih-v-atyrau-video/