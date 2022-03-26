Трое человек попали в больницу после ДТП в Павлодарской области

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На трассе "Павлодар – Теренколь" в Павлодарской области столкнулись два автомобиля. Оба водителя и один пассажир были госпитализированы, сообщает официальный медиа-портал МВД РК Polisia.kz.

По данным полицейских, 25 марта в 11:20 в двух километрах от села Караколь, на автодороге "Павлодар-Теренколь", столкнулись автомобили Lexus GS-300 и "Газель".

В полиции предполагают, что 39-летний водитель автомобиля Lexus, не справившись с управлением, совершил лобовое столкновение с автомашиной "Газель" под управлением 34-летнего водителя.

"В результате ДТП оба водителя и один пассажир автомашины Lexus с различными травмами госпитализированы в больницу", – отметили в пресс-службе Департамента полиции Павлодарской области.

Также сообщается, что автомашины были водворены на специализированную штрафную стоянку, а сейчас по данному факту проводится проверка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1962235-troe-chelovek-popali-v-bolnitsu-posle-dtp-v-pavlodarskoy-oblasti/