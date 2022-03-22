Три человека пострадали в результате столкновения двух авто в Актау (видео)

Момент аварии. Кадр из видео: lada.kz

21 марта в 22:50 на одной из улиц Актау произошло ДТП, в результате которого пострадали три человека. Все они попали в больницу.

Как пишет издание Lada.kz, инцидент произошел на перекрестке между микрорайонами 31А, 32А, 31Б и 32Б.

По данным ДП Мангистауской области, водитель авто марки Daеwoo Nexia проехал на запрещающий сигнал светофора и на полном ходу врезался в авто марки Toyota Land Cruiser Prado.

В результате аварии трое пострадавших были доставлены в Мангистаускую областную больницу.

После оказания медицинской помощи одного из них отпустили домой.

Автотранспорт поместили на штрафную стоянку. Полиция ведет расследование инцидента.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1961760-tri-cheloveka-postradali-v-rezultate-stolknoveniya-dvuh-avto-v-aktau-video/