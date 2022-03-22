4 человека погибли в страшном ДТП в Алматинской области

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Четыре человека погибли в жутком ДТП в Алматинской области. Подробности аварии озвучили в департаменте полиции региона, передает корреспондент NUR.KZ.

По информации ведомства, ДТП произошло накануне на 110 км автодороги Алматы - Усть-Каменогорск.

При проезде села Шенгельды столкнулись Toyota Windom и Lexus LX570. Одна из машин совершала разворот, другая, двигавшаяся в противоположном направлении, врезалась в нее.

На месте происшествия погибли 21-летний водитель Toyota и 3 его пассажира. Также в больницу Капшагая госпитализировали 50-летнюю женщину.

Расследование проводится по ч.4 ст.345 УК РК (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Назначены экспертизы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1961744-4-cheloveka-pogibli-v-strashnom-dtp-v-almatinskoy-oblasti/