Водитель сбил троих детей в ВКО, их доставили в больницу

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

19 марта в Шемонаихе машина сбила трех детей, в результате чего их всех доставили в больницу. Об этом сообщается на официальной странице ДП ВКО в Instagram.

Инцидент произошел около 14:20 по улице Вокзальная.

По данным полиции, 25-летний водитель авто марки Nissan Skyline допустил наезд на трех несовершеннолетних детей (2007, 2013 и 2018 годов рождения).

В результате ДТП несовершеннолетние пешеходы попали в районную больницу Шемонаихинского района с различными повреждениями.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 345, часть 2 УК РК ("Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека").

Водителя авто Skyline задержали и поместили в изолятор временного содержания. Назначен ряд судебных экспертиз, по результатам которых будет принято процессуальное решение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1961653-voditel-sbil-troih-detey-v-vko-ih-dostavili-v-bolnitsu/