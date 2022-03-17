Смертельное ДТП с участием 3 авто произошло на трассе в Туркестанской области (видео)

Место происшествия. Кадр из видео: ДП Туркестанской области

Утром 17 марта на трассе в Сарыагашском районе произошло смертельное ДТП с участием трех машин. Подробности аварии озвучили в департаменте полиции Туркестанской области, передает корреспондент NUR.KZ.

Сообщение в полицию о ДТП поступило около 7.50 часов утра 17 марта. Получив информацию, стражи порядка выехали на место происшествия.

Установлено, что на 201 км автодороги Жетысай-Жибек жолы возле села Енкес Сарыагашского района автомобиль Nissan Urvan выехал на встречную полосу, где столкнулся с MAN.

В этот же момент Audi A6 врезался в заднюю часть Nissan.

На месте происшествия от полученных травм скончался водитель Urvan. Водителя Audi с тяжелыми телесными повреждениями госпитализировали в реанимацию.

Экспертиза показала, что мужчина за рулем Nissan был трезв.

Факт зарегистрировали по ст.345 УК РК (Нарушение ПДД лицами, управляющими транспортными средствами). Назначены экспертизы.

Проводится досудебное расследование. Три автомашины водворены на штрафстоянку.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1961281-smertelnoe-dtp-s-uchastiem-3-avto-proizoshlo-na-trasse-v-turkestanskoy-oblasti-video/