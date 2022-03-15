Два человека получили ушибы и переломы в ДТП в Алматы (фото)

ДТП в Алматы. Фото: Sputnik / Стрингер

В центре Алматы автомобиль Lada Priora врезался в припаркованный Mitsubishi Outlander. Пассажир и водитель были госпитализированы. По сообщениям очевидцев, от водителя пахло спиртным.

ДТП произошло около девяти утра в Алматы в районе пересечения проспекта Абылай хана и улицы Казыбек би, сообщают корреспонденты издания Sputnik Казахстан.

Очевидцы рассказали, что автомобиль Lada Priora ехал по проспекту Абылай хана в северном направлении. Внезапно водитель резко повернул вправо и врезался в припаркованный у обочины Mitsubishi Outlander.

Сообщается, что удар получился настолько сильным, что обе машины отлетели на проезжую часть и перегородили дорогу.

Как отмечают журналисты, Lada Priora получила сильные повреждения, а в искореженном салоне остались зажаты водитель и пассажир. Тем не менее, еще до приезда спасателей им помогли выбраться прохожие и очевидцы.

Прибывшие вскоре медики осмотрели пострадавших и приняли решение госпитализировать их в виду полученных переломов и множественных ушибов.

По словам очевидцев, от пострадавшего водителя довольно сильно пахло спиртным. Сообщается, что сведения о том, действительно ли мужчина был пьян, и другие детали этого ДТП будут установлены позже в ходе следствия.

ДТП в Алматы. Фото: Sputnik / Стрингер

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1960767-dva-cheloveka-poluchili-ushiby-i-perelomy-v-dtp-v-almaty-foto/