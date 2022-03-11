Двое погибли, трое пострадали в результате аварии с участием грузовиков в ЗКО (фото)

Фото с места ДТП: ДП ЗКО

Смертельная авария с участием двух большегрузов произошла на трассе Самара-Шымкент на западе Казахстана, сообщается в официальном Instagram ДП ЗКО.

Трагедия случилась накануне недалеко от поселка Алгабас Сырымского района. Примерно в 17:15 там произошло столкновение автомобиля марки "КамАЗ" и фуры DAF.

По информации стражей порядка, в результате столкновения на месте скончался водитель большегруза DAF. А во время проведения спасательных работ по извлечению умер 35-летний водитель второго грузовика.

Также сообщается, что автомобиль марки "ВАЗ-2115" врезался в стоявший на месте аварии "КамАЗ". В результате столкновения пострадали водитель легковушки 2001 года рождения, а также два пассажира 1967 и 1986 годов рождения.

Пострадавших доставили в больницу.

По факту произошедшего начато досудебное расследование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1960152-dvoe-pogibli-troe-postradali-v-rezultate-avarii-s-uchastiem-gruzovikov-v-zko-foto/