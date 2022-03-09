Скрывшегося с места смертельного ДТП водителя задержали в Алматинской области

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

20 февраля на шестом километре трассы "Талдыбулак-Акбулак" в Алматинской области произошло ДТП, в результате которого скончался пешеход, передает официальный медиа-портал МВД РК Polisia.kz.

На месте происшествия был обнаружен 33-летний житель города Алматы в бессознательном состоянии.

Его доставили в больницу и поместили в реанимационное отделение. Однако, несмотря на усилия медиков, через несколько дней пациент скончался, не приходя в сознание.

На месте происшествия криминалисты обнаружили обломок переднего бампера, по которому вскоре удалось установить скрывшуюся автомашину марки BMW, принадлежащую 28-летнему жителю одного из поселков.

Водителя нашли, задержали и доставили в отделение полиции. Отмечается, что вскоре он признался в наезде на пешехода и последующем оставлении места ДТП.

Как указали в полиции, расследование находится в производстве областного Департамента полиции. Проводятся соответствующие экспертизы.

Подозреваемому инкриминируются статьи 345 ("Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека") и 347 ("Оставление места ДТП") УК РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1959859-skryvshegosya-s-mesta-smertelnogo-dtp-voditelya-zaderzhali-v-almatinskoy-oblasti/