Женщина за рулем Kia вылетела на "встречку" и попала под грузовик в Караганде (видео)

Место происшествия. Кадр из видео: instagram.com/dorogi_karagandy

Женщина за рулем Kia вылетела на полосу встречного движения и попала под грузовик в Караганде, передает корреспондент NUR.KZ cо ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

Серьезное ДТП произошло сегодня утром на Саранском шоссе со стороны улицы Гоголя в направлении Октябрьской промзоны.

За рулем автомобиля Kia находилась 51-летняя женщина. По предварительным данным, она выехала на полосу встречного движения и допустила столкновение с грузовиком Volvo под управлением 69-летнего водителя, который двигался во встречном направлении.

"В результате ДТП водитель автомашины Kia доставлена в медицинское учреждение. Факт зарегистрирован, назначены экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение", - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

В управлении здравоохранения региона отметили, что автоледи получила множество различных травм и находится на операции. Ее состояние врачи оценивают как крайне тяжелое.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1959461-zhenschina-za-rulem-kia-vyletela-na-vstrechku-i-popala-pod-gruzovik-v-karagande-video/