Lexus насмерть сбил молодую женщину в Алматинской области

Место происшествия. Кадр из видео: instagram.com/kris_p_uzynagash

На трассе Алматы-Бишкек молодую женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу, сбил Lexus. Момент ДТП запечатлел видеорегистратор. В департаменте полиции Алматинской области проинформировали, что водитель автомобиля взят под стражу, передает корреспондент NUR.KZ.

Жуткое видео наезда, которое не следует смотреть людям с неустойчивой психикой и тем, кто не достиг 18-летнего возраста, распространяется в соцсетях.

На кадрах запечатлено, как женщина движется по пешеходному переходу и попадает под колеса иномарки. От сильного удара она отлетает на несколько метров.

"Человека сбили у поворота на Касымбек. Не в первый раз. Пешеходная дорожка имеется, но водители продолжают мчаться на большой скорости и не притормаживают. Хорошо бы властям района обратить внимание и принять меры. Просим организовать патрулирование", - отмечается в посте.

В департаменте полиции Алматинской области сообщили, что наезд на пешехода произошел 1 марта в Жамбылском районе. В ДТП погибла 30-летняя женщина.

"Наезд на молодую женщину был допущен на 44 км трассы Алматы-Бишкек. Она переходила дорогу по пешеходному переходу и была сбита автомашиной Lexus GS300, которой управлял 22-летний парень. Потерпевшая с тяжелыми травмами была госпитализирована и позднее скончалась в больнице.

Водитель иномарки помещен под стражу. Автомашина изъята и водворена на спецстоянку", - сообщили в пресс-службе ведомства.

По факту ДТП с назначением экспертиз начато расследование по ст.345 ч.3 УК РК (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1958817-lexus-nasmert-sbil-moloduyu-zhenschinu-v-almatinskoy-oblasti/