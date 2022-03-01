Водителя зажало в кабине в результате столкновения двух грузовиков в Алматы (фото)

Фото с места ДТП: Zakon.kz

На проспекте Суюнбая в Алматы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух грузовиков, передает Zakon.kz.

Как пишет издание, автомобиль "МАЗ" с белой кабиной двигался по проспекту Суюнбая в северном направлении, а грузовик такой же марки, но с красной кабиной, выезжал с территории АЗС.

Фото с места ДТП: Zakon.kz

Водитель белой машины попытался избежать столкновения, стал выруливать, но не успел. Произошло столкновение грузовиков. Белый "МАЗ" врезался в платформу, с нее от удара слетел контейнер.

Фото с места ДТП: Zakon.kz

Кабина белой машины была сильно деформирована, водителя зажало внутри.

Спасатели оперативно прибыли на место и с помощью спецсредств извлекли водителя. Его передали медикам. Пострадавшего госпитализировали в ближайшую больницу.

Фото с места ДТП: Zakon.kz

Фото с места ДТП: Zakon.kz

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1958699-voditelya-zazhalo-v-kabine-v-rezultate-stolknoveniya-dvuh-gruzovikov-v-almaty-foto/