Женщина с тремя детьми пострадала в результате массового ДТП в Алматы (фото)
Сразу 3 автомобиля столкнулись в Алматы на улице Саина. В результате ДТП пострадали 3 человека, передает Zakon.kz.
Водитель Renault Megane ехал по улице Саина в южном направлении на высокой скорости. При попытке перестроиться он зацепил заднее колесо кроссовера Nissan X-Trail, пишет издание.
После неуправляемый автомобиль врезался в Toyota Camry. Японский седан развернуло на 180 градусов.
Renault загорелся, тушить автомобиль помогли водители ближайших машин.
В результате ДТП пострадали пассажиры Toyota Camry - женщина и трое ее детей, одному из них всего 8 месяцев. Их осмотрели медики, однако от госпитализации пострадавшие отказались.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1958201-zhenschina-s-tremya-detmi-postradala-v-rezultate-massovogo-dtp-v-almaty-foto/