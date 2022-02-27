Женщина с тремя детьми пострадала в результате массового ДТП в Алматы (фото)

Фото с места ДТП: Zakon.kz

Сразу 3 автомобиля столкнулись в Алматы на улице Саина. В результате ДТП пострадали 3 человека, передает Zakon.kz.

Водитель Renault Megane ехал по улице Саина в южном направлении на высокой скорости. При попытке перестроиться он зацепил заднее колесо кроссовера Nissan X-Trail, пишет издание.

Фото с места ДТП: Zakon.kz

После неуправляемый автомобиль врезался в Toyota Camry. Японский седан развернуло на 180 градусов.

Renault загорелся, тушить автомобиль помогли водители ближайших машин.

В результате ДТП пострадали пассажиры Toyota Camry - женщина и трое ее детей, одному из них всего 8 месяцев. Их осмотрели медики, однако от госпитализации пострадавшие отказались.

Фото с места ДТП: Zakon.kz

Фото с места ДТП: Zakon.kz

Фото с места ДТП: Zakon.kz

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1958201-zhenschina-s-tremya-detmi-postradala-v-rezultate-massovogo-dtp-v-almaty-foto/