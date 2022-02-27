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BMW протаранил припаркованные авто в Алматы (фото)

Автомобиль попал в аварию
Фото с места ДТП: Zakon.kz

ДТП с участием нескольких машин произошло на улице Азовская в Жутысуском районе Алматы. Автомобиль BMW врезался в припаркованные машины, пишет Zakon.kz.

По информации издания, водитель BMW 760 ехал в восточном направлении, на изгибе он не справился с управлением. В результате автомобиль понесло на припаркованные машины.

Автомобиль попал в аварию
Фото с места ДТП: Zakon.kz

Сначала легковушка ударила Daewoo Nexia, которую отбросило на столб. Затем BMW врезался в Volkswagen Golf, который стоял рядом. На шум вышел хозяин хэтчбека.

Автомобиль попал в аварию
Фото с места ДТП: Zakon.kz

Он рассказал корреспондентам, что пригнал автомобиль к дому только после покупки.

В аварии никто не пострадал. На месте событий работали стражи порядка.

Автомобиль попал в аварию
Фото с места ДТП: Zakon.kz

Автомобиль попал в аварию
Фото с места ДТП: Zakon.kz

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1958197-bmw-protaranil-priparkovannye-avto-v-almaty-foto/

Автор: Виктор Николаев
BMW протаранил припаркованные авто в Алматы (фото)

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