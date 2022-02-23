Езда задом наперед: полиция Алматы нашла и задержала водителя

Кадр из видео: instagram.com/almaty_kris_p

В Алматы водитель автомобиля ехал по улице Саина задом наперед, из-за чего произошло массовое ДТП. Полицейские нашли нарушителя и привлекли его к ответственности. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил замначальника алматинской полиции Рустам Абдрахманов.

Ранее пользователей соцсетей возмутил поступок водителя на улице Саина. Его авто двигалось задом наперед, прямо посреди дороги, тем самым загородив проезд для других автомобилей.

Как сообщил Рустам Абдрахманов, проверка нарушителя была поручена сотрудникам Специального батальона ДП Алматы. В результате, был установлен правонарушитель – гражданин М., 2004 года рождения.

Молодой человек был привлечен к административной ответственности сразу по восьми нормам КРК об АП: части 2, 5 и 7 статьи 590, часть 2 статьи 595, часть 1-1 статьи 602, часть 2 статьи 603, часть 2 статьи 612 и часть 1 статьи 614.

"Проверка в отношении других правонарушителей продолжается. Напомню о недопустимости такого поведения на дорогах", – написал Абдрахманов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1957540-ezda-zadom-napered-politsiya-almaty-nashla-i-zaderzhala-voditelya/