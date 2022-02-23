Массовое ДТП произошло в Нур-Султане: два человека попали в больницу (видео)

Кадр из видео: instagram.com/astana_sergek

Массовое ДТП с участием четырех авто случилось вчера, 22 февраля, вечером в Нур-Султане. В результате аварии два человека попали в больницу, передает корреспондент NUR.KZ.

Кадрами с места ДТП поделилась Instagram-страница astana_sergek.

На ролике видно, что на проезжей части улицы стоят два авто, столкнувшиеся друг с другом. Немного поодаль стоят еще два автомобиля, получившие повреждения в результате ДТП.

Подробности произошедшего рассказали в столичном департаменте полиции.

По данным правоохранителей, во вторник, 22 февраля, около 19:22 31-летний водитель Hyundai, следуя по улице Туркестан со стороны улицы Букар Жырау в сторону улицы Орынбор, допустил столкновение с автомобилем Subaru XV, в результате чего по инерции пострадали еще два авто - Subaru Legacy и Chevrolet Malibu.

В результате ДТП серьезные ранения получил водитель Hyundai и пассажир Subaru XV, их госпитализировали.

Травмы получили также водитель Subaru XV и пассажир Hyundai, но госпитализация им не понадобилась - после осмотра врачей их отпустили домой.

Сейчас проводится дознание.

"Департамент полиции призывает автовладельцев и пешеходов быть предельно осторожными и внимательными на дорогах в условиях гололедицы", - добавили в департаменте.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1957414-massovoe-dtp-proizoshlo-v-nur-sultane-dva-cheloveka-popali-v-bolnitsu-video/