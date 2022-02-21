Водитель озвучил свою версию смертельного ДТП на трассе Уральск-Атырау (видео)

Водитель минивэна. Кадр из видео: соцсети

Водитель семиместного минивэна утверждает, что причиной опрокидывания транспортного средства на трассе стал гололед. Видео появилось в социальных сетях. Ситуацию прокомментировали в региональном филиале "Казахавтодора", передает корреспондент NUR.KZ.

На кадрах мужчина утверждает, что навстречу ему ехала автомашина и ему пришлось сделать маневр, после чего он слетел с трассы. При этом он на ногах проехал по дороге, демонстрируя скользкое покрытие.

В департаменте полиции ЗКО отметили, что по данному факту начато расследование.

"В этой аварии погиб один человек, еще несколько пострадали. По причине погодных условий с начала года зарегистрировано 7 ДТП, в которых погибли 8 человек и 17 получили ранения. Три аварии произошли из-за гололеда на трассах республиканского значения Уральск-Атырау и Самара-Шымкент", - сообщил начальник управления МПС ДП ЗКО Мирхат Аженов.

Ситуацию прокомментировали в региональном филиале ТОО "Казахавтодор", которое отвечает за содержание трассы.

"Автодорога Уральск-Атырау - одна из самых интенсивных трасс. По ней ежесуточно проезжает порядка 9 тысяч транспортных средств. Все смогли проехать и только одна машина слетела с дороги. В этот день были осадки и гололед. Наша техника в первую очередь посыпает опасные места. Мы обслуживаем участок в 200 километров и сразу посыпать всю дорогу не можем", - отметил директор филиала ТОО "Казахавтодор" по ЗКО Арслан Баукин.

Напомним, автоавария на трассе Уральск-Атырау произошла утром 20 февраля. 36-летний пассажир минивэна скончался в машине скорой помощи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1957095-voditel-ozvuchil-svoyu-versiyu-smertelnogo-dtp-na-trasse-uralsk-atyrau-video/