11-летний мальчик погиб под колесами авто в ВКО

Иллюстративное фото: ДП СКО

В субботу, 19 февраля, в Алтае в ВКО насмерть сбили 11-летнего ребенка, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на Департамент полиции Восточно-Казахстанской области.

Сообщается, что ДТП произошло в 12.45.

По данным полиции, 21-летний водитель автомобиля марки Audi-100, двигаясь по улице Рабочая в сторону улицы Рудная, допустил наезд на малолетнего пешехода, который переходил улицу.

В результате наезда 11-летний ребенок погиб на месте от полученных травм.

Водитель задержан и водворен в изолятор временного содержания.

"По данному факту начато досудебное расследование по статье 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть человека".

Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит", - говорится в сообщении департамента.

В полиции в очередной раз призвали автолюбителей строго соблюдать ПДД и скоростной режим.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1956989-11-letniy-malchik-pogib-pod-kolesami-avto-v-vko/