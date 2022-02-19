Грузовик столкнулся с тепловозом в Актюбинской области (фото)

Место происшествия. Фото: ДП Актюбинской области

18 февраля на железнодорожном переезде случилось дорожно-транспортное происшествие - грузовик столкнулся с тепловозом. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области, передает корреспондент NUR.KZ.

По данным ведомства, авария произошла на железнодорожном переезде Кызылсай по автодороге областного значения Карабутак-Костанай.

Место происшествия. Фото: ДП Актюбинской области

"57-летний водитель автомашины МАN TGA, нарушив правила дорожного движения, не уступил дорогу и допустил столкновение с грузовым тепловозом", - сообщили в ДП Актюбинской области.

К счастью, пострадавших удалось избежать.

Место происшествия. Фото: ДП Актюбинской области

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1956933-gruzovik-stolknulsya-s-teplovozom-v-aktyubinskoy-oblasti-foto/