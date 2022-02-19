Массовое ДТП с участием патрульного авто произошло в Алматинской области (видео)

Место происшествия. Кадр из видео: instagram.com/kris_p_kz

Трое полицейских пострадали в массовом ДТП на Кульджинском тракте. Дорожно-транспортное происшествие с участием патрульного авто прокомментировали в департаменте полиции Алматинской области, передает корреспондент NUR.KZ.

Видео с места, а также момента ДТП распространяются в соцсетях. На кадрах показано столкновение полицейской Kia Cadenza со встречной Subaru Legacy. Также запечатлены несколько иномарок с техническими повреждениями, карета скорой помощи и правоохранители, оформляющие дорожное происшествие.

В департаменте полиции Алматинской области сообщили, что ДТП с участием пяти машин, включая патрульную, произошло 19 февраля около 08.30 часов на Кульджинском тракте в Талгарском районе.

"Установлено, что 24-летний водитель Subaru на 26 км автодороги Алматы-Кокпек-Коктал не справился с рулевым управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с патрульной машиной Kia Cadenza.

Далее по инерции произошло столкновение с Lada Largus, Subaru Outback и Mitsubishi Galant. Действия участников ДТП подтверждаются записью уличной камеры видеонаблюдения, зафиксировавшей момент столкновения автомобилей.

В дорожной аварии пострадали трое сотрудников патрульной полиции, которые были доставлены в больницу Есика, а после врачебного осмотра отпущены на амбулаторное лечение. Других пострадавших нет", - сообщили в пресс-службе ведомства.

По факту ДТП начата соответствующая проверка.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1956909-massovoe-dtp-s-uchastiem-patrulnogo-avto-proizoshlo-v-almatinskoy-oblasti-video/