Кроссовер сбил 7 человек на горке под Алматы (видео)

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Недалеко от Алматы группа отдыхающих, катаясь со снежной горки, попала под колеса Honda CR-V. В больницу с травмами доставили 7 человек, родные которых требуют привлечь водителя к ответственности. Инцидент прокомментировали в департаменте полиции Алматинской области, передает корреспондент NUR.KZ.

Как выяснилось, 13 февраля у подножия гор Рахатского сельского округа в Енбекшиказахском районе местные жители устроили массовые катания. Наиболее предприимчивые организовали прокат баллонов.

Видео с места происшествия распространяется в соцсетях. На кадрах показаны отдыхающие, среди них дети, которые спускались со снежной горки, как вдруг перед ними появился кроссовер. В результате "ватрушка" с людьми столкнулась с машиной.

Родственники пострадавших утверждают, что водитель якобы пытается уйти от ответственности и требуют тщательного расследования с учетом аргументов обеих сторон.

В департаменте полиции Алматинской области сообщили, что в больницу с различными травмами госпитализировали 7 пострадавших, трое из них - несовершеннолетние.

"Люди столкнулись с автомашиной Honda CR-V, проезжающей в нижней части горки. Все травмированные были госпитализированы в больницу Есика.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлен 34-летний водитель, который был доставлен в полицию. В отношении него сейчас возбуждено уголовное производство по ст.345 УК РК.

По факту назначены экспертизы для обеспечения полноты и всесторонности в расследовании дела", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Внимание! На видео в карусели присутствует ненормативная лексика!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1956832-krossover-sbil-7-chelovek-na-gorke-pod-almaty-video/