62-летнего пешехода сбили под Павлодаром, водитель скрылся с места ДТП

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Полицейские задержали 60-летнего водителя, предположительно, сбившего 62-летнего пешехода и скрывшегося с места ДТП, передает официальный медиа-портал МВД РК Polisia.kz.

Случай произошел 3 февраля в поселке Жетекши. По информации МВД, сразу после наезда водитель скрылся с места происшествия.

Старший инспектор по особым поручениям Местной полицейской службы ДП Павлодарской области Медет Каирбеков рассказал, что в результате наезда мужчина получил тяжелые травмы и попал в реанимацию городской больницы.

При поиске подозреваемых правоохранители искали возможных свидетелей и очевидцев происшествия, организовали подворовой обход, изучили записи камер фиксации и уличного наблюдения.

В итоге им удалось найти и задержать подозреваемого, им оказался 60-летний водитель одного из городских автопарков. Задержанный пояснил, что в момент ДТП подъезжал к пересечению улиц, после чего он на секунду отвлекся, чтобы достать сигареты, и не заметил пешехода.

Мужчину доставили в отделение полиции для проведения дальнейших следственных действий.

"Равнодушие водителей, скрывшихся с места происшествия, часто стоит самого дорогого – здоровья и жизни. Виновное лицо, как правило, рано или поздно находят, а оставление места происшествия лишь усугубляет ситуацию", – отметил Медет Каирбеков.

В полиции напомнили, что при ДТП водитель, ставший его участником, обязан остановиться, включить аварийную сигнализацию и выставить знак аварийной остановки.

Если в аварии есть погибшие или пострадавшие, ему необходимо принять меры для оказания первой помощи пострадавшим, вызвать медработников и стражей порядка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1956627-62-letnego-peshehoda-sbili-pod-pavlodarom-voditel-skrylsya-s-mesta-dtp/