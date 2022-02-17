Трамвай сошел с рельсов в Павлодаре: внутри находились пассажиры

Трамвай стоит поперек рельс. Кадр из видео: instagram.com/tipavlo

В Павлодаре трамвай с пассажирами сошел с рельсов. Причиной стали превышение скорости и невнимательность водителя.

Вчера, 16 февраля, в 14:50 трамвай №14 сошел с рельсов в Павлодаре на пересечении улиц Назарбаева и Ломова. В вагоне были пассажиры, сообщают корреспонденты сайта Pavlodarnews.kz.

Кадры происшествия опубликовало одно из городских сообществ в Instagram. На записи можно увидеть два трамвая, один из которых стоит поперек рельс.

"Сегодня в 14:50 при завершении поворота на стрелочном переводе водитель не убедился в безопасности движения, превысил скорость и сошёл второй тележкой (задней частью колес, – прим.ред.)", – так прокомментировали случившееся в павлодарском трамвайном управлении.

Сообщается, ущерба путевому хозяйству и самому транспортному средству не было нанесено. На данный момент движение на дороге уже восстановлено.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1956508-tramvay-soshel-s-relsov-v-pavlodare-vnutri-nahodilis-passazhiry/